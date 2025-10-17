(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- l ejército de Estados Unidos atacó una embarcación tipo submarino sospechosa de transportar drogas en el Mar Caribe, logrando la captura de dos personas.

Este es el primer operativo en la región con sobrevivientes desde que la administración Trump intensificó las acciones militares contra el narcotráfico el mes pasado, las cuales han dejado un saldo de al menos 28 muertos.

El presidente Donald Trump confirmó el ataque desde la Casa Blanca, declarando: «Atacamos un submarino. Era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas». reseñó DW

El incidente del jueves corresponde al sexto ataque reportado contra embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela desde septiembre. Los dos sobrevivientes se encuentran actualmente retenidos en una embarcación de la Marina estadounidense. La operación se enmarca en lo que Trump ha descrito como un «conflicto armado» contra los cárteles, acusando directamente a la administración de Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico.