(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos ejecutó este jueves un ataque contra una sexta embarcación en el Mar Caribe, cerca de la costa venezolana, en el marco de su intensificada campaña contra el narcotráfico en la región.

Según funcionarios citados por medios estadounidenses, a diferencia de los cinco ataques anteriores que dejaron un saldo de 27 muertos, en esta ocasión se reportan sobrevivientes.

La operación, que no fue anunciada por el presidente Donald Trump en sus redes sociales como es costumbre, eleva aún más la tensión entre Washington y Caracas. El gobierno estadounidense acusa a la administración de Nicolás Maduro de operar una red de narcotráfico, señalamientos que Venezuela rechaza calificándolos de pretexto para una intervención.

Anuncios

En un notorio contraste con la letalidad de los operativos, el presidente Trump bromeó sobre el tema durante una cena en la Casa Blanca. «Ya nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere hacer nada cerca del agua», comentó entre risas de los asistentes, asegurando que su estrategia ha mermado considerablemente el tráfico de drogas en la zona, reseñó EFE.