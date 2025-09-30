(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El estamento militar de Estados Unidos se enfrenta a su transformación más radical en décadas, luego de que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, decretara hoy el fin de todas las políticas de diversidad e inclusión (DEI) y la imposición de nuevos y rigurosos estándares de aptitud física para todo el personal.

En un cónclave militar sin precedentes en la base de Quantico, el secretario anunció una serie de mandatos que buscan reformar la cultura de las Fuerzas Armadas. «La era del liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible termina ahora mismo«, sentenció Hegseth ante la cúpula militar del país.

La nueva doctrina implica la abolición total de los programas de diversidad, equidad e inclusión, los cuales el secretario criticó duramente. Hegseth advirtió que los ascensos ya no se basarán en «cuotas de género o raciales», sino exclusivamente en el mérito, insinuando una posible purga en el alto mando, reseñó EFE

Anuncios

En el plano físico, las directivas buscan erradicar lo que el secretario describió como un problema de imagen y preparación: la presencia de personal fuera de forma. Las medidas clave incluyen:

Exámenes Físicos Obligatorios: Todo el personal, sin importar el rango, deberá someterse a pruebas de condición física y mediciones corporales dos veces al año.

Todo el personal, sin importar el rango, deberá someterse a pruebas de condición física y mediciones corporales dos veces al año. Nuevas Normas de Aseo: Se prohíben las barbas, el cabello largo y otras «expresiones superficiales», imponiendo un estándar de aseo unificado.

Se prohíben las barbas, el cabello largo y otras «expresiones superficiales», imponiendo un estándar de aseo unificado. Estándar de Combate Único: Se eliminarán las diferencias en las exigencias físicas entre hombres y mujeres en unidades de combate, aplicando el «más alto estándar masculino» para todos.

El anuncio representa un giro de 180 grados en las políticas militares de los últimos años, priorizando la capacidad de combate y la disciplina por encima de las consideraciones sociales y culturales que habían ganado terreno en la institución.

. @secwar "This admin. has done a great deal from day one to remove the social justice politically correct and toxic ideological garbage that had infected our department, to RIP OUT the politics…



No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. No more climate change… pic.twitter.com/RklKUCCErT — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 30, 2025