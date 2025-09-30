(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para la deportación de aproximadamente 400 ciudadanos iraníes que se encuentran en territorio estadounidense, la mayoría de los cuales ingresaron de forma irregular. Este pacto representa un raro ejemplo de cooperación diplomática entre dos naciones con relaciones históricamente tensas.

Un primer grupo de 120 personas será repatriado en los próximos días en un vuelo fletado por EE.UU., según confirmó Hossein Noushabadi, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. La medida es el resultado de meses de conversaciones discretas entre ambos gobiernos.

Según los informes, algunos de los iraníes que serán repatriados han permanecido meses en centros de detención y se ofrecieron voluntariamente para regresar. El funcionario iraní instó a Washington a respetar los derechos de los migrantes durante todo el proceso de deportación, reseñó DW

Anuncios