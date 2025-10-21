(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo la ejecución de un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del mar Caribe, resultando en la muerte de tres supuestos narcotraficantes vinculados a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el Secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, el operativo se llevó a cabo el 17 de octubre «bajo la dirección del presidente Trump». La embarcación, afiliada a una «organización terrorista designada», navegaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba «cantidades sustanciales de narcóticos».

Este es el séptimo ataque de este tipo desde que Washington declaró un «conflicto armado» contra los traficantes de drogas.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025