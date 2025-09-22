(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El líder opositor Edmundo González Urrutia declaró que el nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU confirma la existencia de una «política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad» en Venezuela.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el excandidato presidencial de la oposición, que alega fraude en las elecciones de julio de 2024, afirmó que el informe de la ONU «documenta de manera detallada» graves violaciones de derechos humanos, incluyendo «asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia del Estado, tortura sistemática, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución política».

González Urrutia subrayó que «hay verdades que no admiten discusión» y que, ante crímenes como la tortura o la muerte de personas, «no puede haber transigencia ni justificación alguna». Su declaración busca dar un peso político al informe, que se ha vuelto un punto de referencia para la comunidad internacional que evalúa la situación de derechos humanos en el país, reseñó El Pitazo

La presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, hoy en Ginebra documenta de manera detallada violaciones graves de derechos humanos en Venezuela. Asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia del Estado, tortura sistemática,… pic.twitter.com/sGbLqyUTRD — Edmundo González (@EdmundoGU) September 22, 2025