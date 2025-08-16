(15 de agosto de agosto del 2025. El Venezolano).- Edmundo González aseguró que, junto a la líder opositora María Corina Machado, está dispuesto a hacer “todo lo necesario” para lograr un cambio político en Venezuela, tras la derrota del chavismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

En un video difundido a través de redes sociales, González subrayó que la lucha por la democracia continuará y que cuentan con el respaldo de varios gobiernos internacionales, entre ellos Estados Unidos, que lo reconoce como mandatario legítimo y rechaza la proclamación de Nicolás Maduro, reseñó El Nacional.

“Con todos los gobiernos con los que hemos hablado, que no han sido pocos, tengo una amistad, son aliados. Esta lucha va a continuar, nosotros vamos a dar todo lo que tenemos para lograr un cambio en Venezuela y lo vamos a lograr”, expresó.

Resistencia desde el exilio

Exiliado en España desde hace casi un año, González explicó que su salida de Venezuela no fue una decisión voluntaria, sino una medida de seguridad tras recibir amenazas directas. Señaló que, aunque su labor se desarrolla desde el exterior, esto ha fortalecido la causa opositora.

“Salí del país a los pocos días de haber recibido las amenazas que recibí y eso no lo tenía en el panorama, tener que irme al exterior a continuar la lucha. Porque en realidad no he hecho aquí más que continuar la lucha que teníamos haciendo en Venezuela. Se lo dije a María Corina: yo voy a hacer afuera con mayor libertad lo que estoy haciendo en Venezuela y eso para la causa es mejor”, afirmó.

El dirigente enfatizó que su meta es mantener vivo el movimiento opositor y sumar voluntades dentro y fuera del país para alcanzar la libertad. Asimismo, reafirmó su determinación de seguir trabajando junto a María Corina Machado y otros líderes democráticos para lograr una transición política pacífica en Venezuela.