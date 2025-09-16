(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El líder opositor venezolano Edmundo González dirigió este martes una misiva pública a los gobiernos democráticos del mundo, en la que denuncia la continuidad de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura en Venezuela.

«Estos actos constituyen un patrón de represión sistemática, tal como ha sido documentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU», señaló en la carta publicada en sus redes sociales.

González compartió el caso de su propio yerno, encarcelado y aislado de manera arbitraria, como un ejemplo personal del sufrimiento que atraviesan muchas familias en el país. «Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a mis nietos, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre», afirmó, reseñó El Nacional

En la carta, González solicitó a las naciones democráticas que asuman una posición firme y coordinada para exigir el cese inmediato de los arrestos y desapariciones ilegales, así como el acceso irrestricto de los organismos internacionales a los centros de detención. El político advirtió que el silencio y la indiferencia solo «alimentan la impunidad» y subrayó que «Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional».