(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Ecuador ha alertado a los alcaldes de las principales ciudades del país sobre la supuesta operación del «Cartel de los Soles» en territorio nacional.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, este grupo criminal, declarado como organización terrorista por EE. UU. y otros países, estaría colaborando con las bandas locales que han desestabilizado la seguridad del país. Reimberg, tras una reunión con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, indicó que ya se han detenido a miembros del Tren de Aragua en cárceles ecuatorianas, un grupo también vinculado a las redes criminales.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, minimizó la «cruzada» de Donald Trump contra el gobierno venezolano, calificándola como un «tema personal».

Álvarez enfatizó que su principal objetivo es combatir las estructuras criminales en su ciudad para reducir los índices de violencia que han afectado a los ciudadanos, reseñó El Nacional