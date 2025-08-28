(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El jueves 28 de agosto del año 2025 es una fecha muy importante para la historia del deporte colombiano, porque desde las 2:10 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, los Cascabeles de Arizona visitan a los Cerveceros de Milwaukee, en el Family Park, en lo que será el segundo encuentro en la historia en la que se enfrentan dos abridores colombianos en las mayores.

Nabil Crismatt, recientemente ascendido por el conjunto desértico, tiene récord de 1-0 y estará midiéndose a José Quintana, con marca de 10-4 en un interesante compromiso, entre los dos únicos serpentineros colombianos que en la actualidad están arriba, en la Gran Carpa.

José Quintana (izq), Jhonatan Solano (centro, quién es coach de los Cascabeles de Arizona) y Nabil Crismatt (der.) posan para la cámara ante la importancia del juego entre ambos

Historia

El propio José Quintana ya tiene su nombre escrito en la historia de la pelota colombiana, porque el 9 de julio del año 2016, defendiendo a los Medias Blancas de Chicago se enfrentó a su compatriota Julio Teherán, quien en ese momento era abridor estelar de los Bravos de Atlanta. Ese encuentro se realizó en el «Rate Field», de Chicago, que en ese momento se llamaba «US Cellular Field», y fue la primera vez que chacaban dos abridores cafeteros.

Es que desde 1902, cuando inició la presencia colombiana en Las Mayores con el segunda base y jardinero Luis «Lou» Castro, de los Atléticos de Filadelfia, y con Emiliano Fruto, el primer lanzador de ese país en trabajar desde el montículo de un estadio grandeliga, en un juego oficial, en el año 2006; únicamente había ocurrido un choque así, el ya mencionado enfrentamiento Quintana-Teherán.

Aquel encuentro lo ganó Chicago 5X4, juego en el que ambos abridores trabajaron 6 episodios. Desde el montículo ganó Quintana, quien en ese momento dejaba marca de 7-8, mientras que la derrota fue para Teherán, quien dejaba registro de 3-8. Por todo esto reiteramos la importancia de este choque entre Crismatt y el propio Quintana, quien recientemente superó la importante cifra de 1.800 ponches en las mayores.