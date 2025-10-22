(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- Con un total de 11 juegos programados para efectuarse en la jornada del miércoles 22 de octubre, en las dos ligas de la cuenca del Caribe que están en acción y la pelota mexicana; sobresale que en la Liga Arco Mexicana del Pacífico se vuelven a enfrentar dos equipos cuyos mánagers son venezolanos. El Tucson Beisbol Team, que dirige el aragüeño Willie Romero chocará, por segundo día consecutivo, con los Algodoneros, dirigidos por José Moreno, en el estadio Kuroda Park», de Guasave, pero vamos a ir detallando cada encuentro en ese circuito.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

A primera hora, 8:00 de la noche (10:00 hora del este mes n los Estados Unidos) se medirán los Cañeros de Los Mochis ante los Venados, en el estadio «Teodoro Mariscal», de Mazatlán. El predictor de duelos da como favorito para ganar este encuentro al conjunto de Los Mochis con el 57% de posibilidades, frente a un 43% de los Venados. A las 8:30 de la noche hay cuatro juegos programados: el primero que comentaremos es el de los Charros de Jalisco, que visitan el estadio «Nido de los Águilas», en Mexicali; para enfrentarse a los Águilas. El predictor de duelos da como favorito para llevarse el triunfo al equipo rapaz con un 52% de posibilidades, ante un 48% de los tapatíos.

El segundo encuentro que se efectuará en ese horario es el de los Yaquis de Obregón, que se enfrentarán a los Naranjeros, en el estadio «Fernando Valenzuela», de Hermosillo. El predictor de duelos presenta como favoritos para el triunfo a los Naranjeros con un 57% de probabilidades, frente a un 43% de opciones para el equipo de los Yaquis. En otro encuentro, los Tomateros de Culiacán visitan el estadio «Coloso del Pacífico», en Nayarit, para medirse a los Jaguares. Este choque está bastante parejo, según el predictor de duelos, con una pequeña ventaja a favor de los Tomateros, con un 51% de opciones para ganar el encuentro ante un 49% de los Jaguares.



Y el mencionado duelo entre el Tucson Beisbol Team frente a los Algodoneros, en el «Kuroda Park», que enfrenta a dos timoneles venezolanos; el predictor de duelos indica como amplio favorito para el triunfo al equipo de los Algodoneros, con un 58% de posibilidades ante un 42% del Tucson Beisbol Team.

Tres choque en Venezuela

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) habrá una jornada de tres encuentros, debido a que los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas tienen jornada libre. El primer choque comenzará a las 6:30 de la tarde, hora venezolana, cuándo las Águilas del Zulia visiten el «Forum de La Guaira» para medirse a los tiburones el predictor de duelos presenta como favoritos para llevarse la ganancia al conjunto escualo con un 57% de posibilidades ante un 43% de los rapaces. A las 7:00 de la noche los Caribes de Anzoátegui vuelven a recibir en el estadio «Alfonso «Chico» Carrasquel», de Puerto la Cruz, a los Bravos de Margarita. El equipo favorito para llevarse el triunfo es el de Caribes, con una pequeña ventaja a su favor del 51% de posibilidades de victoria, ante un 49% del conjunto insular. Y los Tigres de Aragua reciben en el estadio «José Pérez Colmenares», de Maracay, a los Cardenales de Lara. En este encuentro los amplios favoritos para ganar el duelo son los Tigres con un 60% de posibilidades ante un 40% de los pájaros rojos.

Prenden la «Guagua»

En la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom) hay tres juegos programados.

El primero comenzará las 7:15 de la noche y allí los Gigantes del Cibao estarán visitando a los Leones del Escogido en el estadio «Quisqueya, Juan Marichal», de Santo Domingo. El predictor de duelos indica que los Leones se deberían llevar el triunfo, porque tienen un 58% de posibilidades para ganar el encuentro, ante un 42% de los Gigantes. A las 7:30 de la noche las Estrellas Orientales estarán visitando a las Águilas del Cibao, en el «Estadio Cibao», de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Las Estrellas son las favoritas para llevarse la ganancia con un 52% de posibilidades, ante un 48% de las Águilas.



Y el último juego de la jornada será el de los Tigres del Licey que visitan a los Toros del Este en el estadio «Francisco Micheli», de La Romana. Los favoritos para ganar el encuentro son los Tigres con un 56% de posibilidades de triunfo ante un 44% de los Toros del Este.

Un total de 11 juegos estarán realizando en las llamadas ligas invernales tres circuitos que están en funcionamiento desde la semana anterior.