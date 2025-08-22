(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- Chevron ha reanudado la importación de crudo venezolano a Estados Unidos, marcando el fin de una pausa de tres meses en los envíos. Dos petroleros fletados por la compañía llegaron a aguas estadounidenses este jueves, después de haber zarpado a principios de agosto con cargamentos de crudo venezolano.

Esta acción se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgara una licencia restringida a Chevron el mes pasado. Dicha licencia permite a la empresa operar en Venezuela y exportar petróleo, siempre y cuando cumpla con condiciones específicas.

Los buques, el Mediterranean Voyager y el Canopus Voyager, transportan crudos de las variedades Boscan y Hamaca. Estos cargamentos se obtuvieron a través de acuerdos con PDVSA, el socio de Chevron en las empresas mixtas en Venezuela. Se espera que los petroleros descarguen en Port Arthur, Texas, y en Nueva Orleans, Luisiana. Otros dos cargamentos ya en tránsito también se espera que lleguen en las próximas semanas.

El director ejecutivo de Chevron, John Watson, comentó: «Estamos comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones y continuaremos trabajando dentro del marco de la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La reanudación de estos envíos permitirá a Chevron seguir operando de manera responsable en Venezuela«, reseñó El Nacional.