(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- Doral Voice anunció la actualización de su aplicación oficial, disponible ahora para dispositivos Android y iPhone, ofreciendo a los usuarios una experiencia renovada y multimedia más moderna.

Con información de Doral Voice

La nueva versión permite acceder de forma directa y sencilla a las últimas noticias en tiempo real, organizadas por secciones para facilitar la navegación y mantener informada a la comunidad sobre los temas más relevantes.

Además, la APP integra una función destacada: acceso a la cabina en vivo, donde los oyentes podrán conectarse con la programación en tiempo real y disfrutar de todos los programas, entrevistas y transmisiones especiales.

Con una interfaz más ágil, los usuarios podrán explorar la parrilla de contenidos, conocer los horarios y mantenerse actualizados con todo lo que sucede en la emisora.

“Queremos que nuestra audiencia sienta a Doral Voice más cerca que nunca. Esta actualización nos permite ofrecer una experiencia digital más completa, con información inmediata y la posibilidad de conectarse en vivo desde cualquier lugar”, destacó Juan Carlos Esquivel, director de Doral Voice.

Para quienes aún no la han descargado, la aplicación está disponible buscando @doralvoice en ambas tiendas.

Esta actualización marca un paso importante para fortalecer la conexión con la audiencia, ofreciendo información inmediata, acceso a programas en vivo y contenido actualizado constantemente, todo desde la palma de la mano.