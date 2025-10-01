(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- a Ciudad de Doral ha ratificado su presupuesto para el año fiscal 2025-2026, un plan financiero diseñado con un enfoque primordial en la calidad de vida de sus habitantes y una estricta responsabilidad fiscal.

Aprobado por la Alcaldesa Christi Fraga y el Concejo, el presupuesto mantiene una de las tasas impositivas más bajas del condado de Miami-Dade.

Elaborado de forma colaborativa con la comunidad, el plan destina importantes inversiones a la seguridad pública, con nuevas unidades policiales y tecnología avanzada, con información de Doral Voice

Anuncios

Asimismo, se potenciarán las instalaciones recreativas como el Doral Central Park, se mejorarán los servicios de transporte público y se modernizarán los espacios urbanos. La Alcaldesa Fraga destacó que «este presupuesto es para nuestros residentes» y que «cada dólar se administra con cuidado y propósito para asegurar que Doral siga siendo una comunidad vibrante».