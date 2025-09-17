(17 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, depositaron este miércoles una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, como parte de su segunda visita de Estado al Reino Unido.

Antes del acto privado, la pareja fue recibida por el rey Carlos III y la reina Camila, quienes les mostraron piezas de la Colección Real relacionadas con la historia de EE. UU., incluyendo mapas de la Guerra de Independencia.

Durante el tradicional intercambio de regalos, Trump obsequió al monarca una réplica de la espada que Dwight Eisenhower usó en la Segunda Guerra Mundial. A su vez, el rey Carlos III le entregó un libro conmemorativo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia y la bandera británica que ondeó en el Palacio de Buckingham el día de su investidura, reseñó Infobae.

