(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En su pódcast «Triggered», Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, afirmó que los miembros del «Cartel de los Soles» no son simples traficantes de drogas, sino terroristas con gran capacidad operativa y supuestos vínculos directos con el gobierno de Nicolás Maduro.

El empresario acusó a la anterior administración de Joe Biden de ser “demasiado políticamente correcta” y permitir el tráfico de narcóticos, personas y armas hacia Estados Unidos, reseñó El Nacional

Trump Jr. respaldó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha sostenido que las organizaciones criminales en Latinoamérica han estado “en guerra” contra Estados Unidos por décadas.

#ÚLTIMAHORA Donald Trump Jr.: "El Cartel de los Soles no son solo narcotraficantes, son terroristas" https://t.co/0QaxqXSxbb pic.twitter.com/pGpeOHhogd — Monitoreamos (@monitoreamos) September 8, 2025