(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje de profunda consternación a la nación a través de su red social Truth Social, tras el trágico asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Trump expresó sentirse «lleno de dolor e ira» por la muerte de Kirk, a quien describió como un patriota y una «modelo de verdad y libertad».

En su comunicado, el mandatario destacó que Kirk, de 31 años, «inspiró a millones de personas» y que «todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror». El presidente resaltó la dedicación del activista a la causa del debate abierto y a la nación. Además, hizo hincapié en la fe de Kirk, afirmando que «nos reconforta saber que ahora está en paz con Dios en el cielo».

El presidente Trump calificó este suceso como un «momento oscuro para Estados Unidos» y prometió que su administración encontrará a «todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política».

