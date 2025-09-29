(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Con un arranque complicado y un récord de 0-3, los Miami Dolphins y los New York Jets se enfrentarán este lunes 29 de septiembre en el esperado *Monday Night Football*, un duelo que será televisado a nivel nacional. Ambos equipos buscan con urgencia su primera victoria de la temporada, lo que le añade un ingrediente especial a este clásico de la AFC Este.

La rivalidad entre Miami y New York es una de las más históricas de la NFL. Se han enfrentado en 119 ocasiones, con 61 triunfos para los Dolphins y 57 para los Jets. En los últimos cinco años, de septiembre de 2020 a septiembre de 2025, el dominio ha sido claramente para Miami, que registra un sólido 8-2 en ese periodo.

La presión es máxima. Con cada semana que pasa, las oportunidades para revertir el rumbo se reducen, y este duelo representa mucho más que una simple búsqueda de victoria: es una batalla por mantener viva la esperanza de postemporada.

Los dirigidos por Mike McDaniel deberán hacer frente al regreso del mariscal de campo Justin Fields, quien vuelve a la acción tras sufrir una conmoción cerebral en la semana 2. Ahora bajo el mando de los Jets, Fields ya conoce a los Dolphins: los enfrentó en 2022 como jugador de los Chicago Bears, dejando muestras de su peligrosidad tanto por aire como por tierra.

En cuanto a las bajas, los Jets no podrán contar con el apoyador Quincy Williams, quien sufrió una lesión en el hombro durante el partido ante Tampa Bay y fue colocado en la lista de reservas. Por su parte, se espera que el veterano ala cerrada Darren Waller haga su debut con Miami este lunes, tras superar una molestia en la cadera que lo mantuvo fuera del campo en las primeras semanas.

Todo está listo para una noche cargada de tensión, intensidad y fútbol del más alto nivel. Dolphins y Jets llegan al *Monday Night Football* con la urgencia como motor, y solo uno podrá romper la mala racha y comenzar a escribir un nuevo capítulo en esta temporada.