(10 de septiembre del septiembre. El Venezolano).- El comentarista conservador y activista político Charlie Kirk fue baleado el miércoles mientras participaba en un evento organizado por estudiantes en la Utah Valley University, según confirmó la organización juvenil Turning Point USA. La gravedad de sus heridas no ha sido confirmada oficialmente, aunque testigos aseguran que fue alcanzado por un disparo mientras hablaba ante cientos de asistentes.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., cuando un disparo proveniente de un edificio del campus, a unos 200 metros de distancia, impactó al activista. La universidad emitió un comunicado confirmando que un sospechoso se encuentra bajo custodia, mientras las autoridades continúan investigando el caso. El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales, expresando su apoyo a Kirk: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”. El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia está monitoreando de cerca el incidente y que agentes federales se desplegarán en la zona para colaborar con la investigación.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió Patel en X. El gobernador de Utah, Spencer Cox, también se pronunció: “La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los involucrados serán plenamente responsables. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados».

