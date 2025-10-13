(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- El activista cubano José Daniel Ferrer ha salido del país junto a su familia con destino a Estados Unidos, una medida que se produce a solicitud del gobierno de Washington, según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

El ministerio informó que la decisión se tomó tras una «evaluación exhaustiva de la Fiscalía sobre la situación legal de Ferrer». Aunque Ferrer había recibido un beneficio de excarcelación anticipada en enero de 2025, esta medida fue revocada en abril por «reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos establecidos».

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se encontraba en prisión provisional por un nuevo delito. Fuentes cercanas a Ferrer confirmaron a EFE a principios de mes que el disidente, quien ha pasado más de la mitad de los últimos 20 años en la cárcel, había accedido a abandonar la isla.

En una carta manuscrita, publicada por su hermana, Ferrer afirmó que las autoridades lo presionaban para que se exiliara y que él finalmente aceptó «por la seguridad» de su familia, que ha sufrido una «despiadada persecución». La familia compartió una fotografía de Ferrer en el avión, prometiendo que su lucha por la libertad de los «presos políticos» continuará desde el exterior, reseñó EFE.