(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha declarado que «llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso», refiriéndose a Estados Unidos.

La afirmación surge en el contexto de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Washington justifica como una operación contra el narcotráfico y que Caracas considera un intento de desestabilización política.

En una reunión del chavismo, Cabello instó a sus seguidores a prepararse para una nueva fase de lucha, argumentando que «no es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra». Aseguró que esta postura no es «apología a la guerra» sino «amor a la libertad», y añadió que Venezuela debe «pasar de una revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor».

Además, el líder chavista negó que las personas que iban en una embarcación destruida por EE. UU. en alta mar fueran narcotraficantes o miembros de la banda criminal Tren de Aragua, contrariamente a las afirmaciones de la administración de Donald Trump, reseñó EFE