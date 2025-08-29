(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Diosdado Cabello, informó sobre la detención de doce personas en el estado de Delta Amacuro, fronterizo con Trinidad y Tobago.

De los detenidos, ocho son colombianos, dos trinitenses y dos venezolanos.

Durante su programa semanal, Cabello indicó que se encontraron «cosas» que solo pueden ser transportadas por lancha desde Trinidad y Tobago, aunque no especificó el tipo de ilícitos. La televisión estatal VTV, en su nota sobre el suceso, afirmó que los doce individuos están «vinculados a actividades ilícitas transfronterizas», sin ofrecer mayores detalles.

Las detenciones se producen semanas después de que Colombia anunciara la liberación de cinco de sus ciudadanos que habían sido detenidos en la frontera con Venezuela en el estado de Apure. Cuatro de ellos eran ex firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reseñó Efecto Cocuyo.