(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles 17 de septiembre la incautación de una lancha con 3,680 kilos de cocaína en el estado Falcón. En una contundente rueda de prensa, el funcionario acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de orquestar el envío de la droga como parte de una «operación de falsa bandera».

Cabello afirmó que la intención era «sembrarle droga a una embarcación venezolana» para vincular al país con el narcotráfico. El ministro identificó a Levi Enrique López como el presunto agente de la DEA y narcotraficante detrás de la operación.

El ministro detalló que la lancha, proveniente de La Guajira en Colombia, fue interceptada cerca del Puerto de Cumarebo. Durante el operativo, cuatro personas fueron arrestadas. Entre los objetos incautados se encontraron 100 sacos de clorhidrato de cocaína, la lancha tipo “Go fast”, cuatro motores fuera de borda, y varios equipos de comunicación y navegación.

Cabello insistió en que la incautación demuestra que la DEA es «el mayor cártel de drogas del mundo» y cuestionó la veracidad de los recientes informes de EE. UU. sobre el hundimiento de embarcaciones con droga en el Caribe, reseñó El Pitazo