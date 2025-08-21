(21 de agosto del 2025. El Venezolano) Luego de que Estados Unidos intensificara sus acciones contra el Cartel de los Soles, organización que, según las autoridades, opera bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y altos mandos del Gobierno venezolano, los periodistas venezolanos Charito Rojas, César Batiz y José Ramon Villalobos analizaron la situación actual bajo este panorama de presión internacional.

Los expertos de la comunicación realizaron un programa especial a través de El Venezolano, sobre el despliegue militar que está ejecutando el Gobierno de Donald Trump en el mar Caribe para combatir a los cárteles de la droga específicamente el Cártel de los soles.

Es de recodar que, la administración estadounidense ha calificado oficialmente al cartel como organización terrorista internacional, en lo que constituye el mayor aumento de presión diplomática, económica y militar contra Maduro en los últimos años.

Escuche a continuación el análisis completo: