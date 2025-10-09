(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- La presencia de helicópteros de operaciones especiales del 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR) del Ejército de Estados Unidos cerca de las costas de Trinidad y Tobago ha reavivado las tensiones en el Caribe.

Según la información difundida en redes y foros especializados, al menos cuatro helicópteros MH-6M Little Bird y tres MH-60M Black Hawk, aeronaves asociadas con misiones encubiertas, se encuentran a bordo del buque de apoyo M/V Ocean Trader.

Expertos en seguridad indican que el despliegue de esta unidad, conocida como Night Stalkers, sugiere la posibilidad de operaciones inminentes contra objetivos de alto valor estratégico.

Anuncios

La presencia de estas fuerzas de élite ocurre en un contexto de maniobras militares intensificadas por parte de la Casa Blanca, con el argumento de combatir el narcotráfico. Esta situación ha provocado una fuerte respuesta diplomática y alertas en gobiernos de la región, reseñó El Nacional

Coincidentally, photos have been posted to Facebook of MH-6Ms and MH-60Ms belonging to the 160th SOAR (A) ALLEGEDLY operating off the coast of Trinidad and Tobago.



Credit: Ian Alleyne via Facebook (DM for original credit, if needed). https://t.co/Gcx6R3eKO2 pic.twitter.com/6GOcEylYMG — LatAmMilMovements (@LatAmMilMVMTs) October 8, 2025