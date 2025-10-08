(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- Cuatro personas perdieron la vida tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid, ocurrido el martes 7 de octubre. Las víctimas son tres trabajadores —originarios de Malí, Guinea y Ecuador— y una supervisora de obra. Además, tres personas resultaron con heridas leves. El inmueble, anteriormente destinado a oficinas, estaba siendo reformado para convertirse en hotel, con permiso municipal otorgado en febrero de 2025.

Durante la madrugada del miércoles, los bomberos recuperaron los cuerpos de las dos personas que permanecían desaparecidas. Las autoridades expresaron sus condolencias públicamente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, escribió en X: “Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó: “Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas”. Las causas del colapso aún están bajo investigación, destaca DW.

