(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha confirmado el despliegue de aviones de combate F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de Cazas de la Marina 225 en Puerto Rico.

La acción, anunciada este jueves 18 de septiembre en la cuenta oficial de X, tiene como fin «enfrentarse a cárteles cuyas actividades ilícitas han tenido consecuencias devastadoras para los estadounidenses durante décadas».

La publicación destaca que los aviones son «los mejores del mundo», sin ofrecer más detalles sobre el alcance o la duración de la misión. Este despliegue convierte a la isla en un punto estratégico para las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en la región.

Anuncios

El pasado 13 de septiembre, cinco cazas ya habían aterrizado en la antigua base militar de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, como parte de un plan del presidente Donald Trump de enviar un total de diez de estos aviones para operaciones contra los cárteles, reseñó El Pitazo

F-35B Lightning II jets from Marine Fighter Attack Squadron 225 are now in Puerto Rico.



They’re ready to take on cartels whose illicit activities have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES on Americans for DECADES.



America’s warfighters are the BEST in the world, and OUR ENEMIES… pic.twitter.com/XS970HSePQ — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) September 18, 2025