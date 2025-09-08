(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela ha denunciado la detención arbitraria y desaparición forzada de cuatro miembros de la familia Guillén, incluyendo a dos menores de edad. Los afectados son Miriam Fernández Ruiz (72), su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra (17), su nieta Chantal Niulany Guillén (21) y la hija de esta, la niña Nicole de Los Ángeles Palermo (2).

Según la denuncia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresaron sin una orden judicial a la vivienda de la familia el 4 de septiembre, llevándose a Miriam Fernández y a su nieto Miguel Ángel. Un día después, Chantal y su hija Nicole fueron detenidas en la sede de la PNB de La Esmeralda, a donde acudieron a solicitud de un familiar. Desde entonces, las autoridades niegan el paradero de los cuatro.

El Comité ha calificado el hecho como una «violación aberrante que evidencia la práctica sistemática de represalias contra familiares (Sippenhaft), método de persecución política que busca sembrar miedo en la sociedad». La organización exige al Estado que informe sobre la ubicación de la familia y garantice su integridad física y emocional, además de su liberación inmediata.

Se hace un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la ONU y UNICEF para que documenten y se pronuncien sobre este caso, considerado un crimen de lesa humanidad. El Comité subraya que la detención y desaparición de una familia inocente, con la presencia de menores, refleja la crueldad de un sistema que «desprecia la vida y la dignidad humana», reseñó Efecto Cocuyo