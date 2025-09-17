(17 de spetiembre del 2025. El Venezolano).- La organización Vente Venezuela denunció este martes, 16 de septiembre, nuevos traslados de presos políticos desde el centro de detención El Helicoide hacia otras cárceles comunes, incluyendo Yare II.

Según la organización, las familias de los detenidos están desesperadas por obtener información, ya que sus parientes podrían estar siendo sometidos a desaparición forzada, reseñó El Pitazo

Vente Venezuela informó que durante estos traslados, los presos son despojados de sus pertenencias y enfrentan un aislamiento prolongado en las nuevas instalaciones. Mientras tanto, sus seres queridos siguen sin tener noticias de su paradero.

La organización condenó esta situación y afirmó que el silencio del gobierno evidencia una política sistemática de represión y violación de los derechos humanos. Vente Venezuela exige conocer el paradero exacto de los detenidos y continúa luchando por su inmediata liberación.

