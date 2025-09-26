(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó este jueves sobre el traslado de cinco presos políticos a cárceles del estado Miranda, lo que genera profunda preocupación entre sus familiares y abogados.

La profesora Ysaira Villamizar presuntamente fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mientras que el exalcalde José Luis Machín, el estudiante Junior Rivas, y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio fueron llevados a la cárcel de Yare II.

Según el Comité, los cinco fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a desaparición forzada el 25 de agosto de 2025 cuando regresaban de una reunión política en Barinas.

Aunque posteriormente se confirmó que estaban en la sede del Sebin de ese estado, la organización denuncia que permanecían «sin acceso pleno a sus abogados ni a condiciones mínimas del debido proceso» antes de ser trasladados a las prisiones, reseñó El Pitazo

🔴ATENCIÓN | Familiares y amigos denuncian el traslado de la Lcda. Ysaira Villamizar, presuntamente al INOF en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel… https://t.co/xdmJlnv0OH — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 25, 2025