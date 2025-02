(20 de febrero del 2025. El Venezolano).- La Audiencia Nacional de España declaró culpable al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por agresión sexual tras el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del título Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelandia en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Anuncios

Rubiales deberá pagar una multa de 10.800 euros (US$ 10.434). Sin embargo, el tribunal lo absolvió del delito de coacción, descartando que hubiera presionado a Hermoso para minimizar el incidente. También fueron absueltos por este cargo el exseleccionador femenino, Jorge Vilda, y otros dos exdirectivos. La fiscalía había solicitado una pena de prisión para Rubiales, pero finalmente la sentencia solo incluyó la sanción económica.

Durante el juicio, Hermoso dijo que un beso no deseado “manchó uno de los días más felices de mi vida”, reseña CNN. “Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social”, afirmó Hermoso ante el tribunal de la capital española. “Me sentí poco respetada. Fue un momento que manchó uno de los días más felices de mi vida y en ningún momento busqué ese acto ni lo esperé”, añadió.

Anuncios

El beso fue captado en cámara durante la ceremonia de entrega de medallas y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, destaca CNN.