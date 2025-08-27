(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- El comediante y creador de contenido venezolano Roberto Jaramillo presenta «Gracias a Ustedes Creo en Mí», su primera gira de stand-up que se estrena el 28 de septiembre en el teatro Manuel Artime de Miami y que lo llevará por 14 ciudades de los Estados Unidos.

En este show repleto de autenticidad y risas, Roberto presenta su historia personal de superación, desde que llegó a Estados Unidos en 2016 hasta la actualidad, cuando logró entrar en las pantallas de Netflix y Telemundo.

Durante una hora y media de espectáculo, con un estilo directo y desenfadado, Roberto nos hace reflexionar y reír con sus inimaginables anécdotas, así como también nos inspira con su ejemplo, disciplina y tesón al no darse por vencido y continuar siempre luchando por sus sueños. El show es una mezcla perfecta de humor y reflexión, donde Roberto comparte sus experiencias personales y nos hace reír con sus historias divertidas.

Anuncios

La gira «Gracias a Ustedes Creo en Mí» recorrerá 14 ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Miami, Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, indica nota de Notistarz.

«Gracias a Ustedes Creo en Mí» es un espectáculo inspiracional y humorístico que nos muestra la historia de superación de Roberto Jaramillo. Con su estilo único y auténtico, Roberto nos hace reír y reflexionar sobre la vida, y nos inspira a no darnos por vencidos y a seguir luchando por nuestros sueños. No te pierdas la oportunidad de ver a Roberto Jaramillo en vivo y disfrutar de su stand-up comedy.