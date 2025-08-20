(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- Danny Ocean y Bad Bunny encabezan con seis nominaciones cada uno la lista de los postulados a los Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en Panamá el 25 de septiembre, informó este martes la cadena TelevisaUnivision.

El cantante caraqueño figura en las categorías de Mejor Álbum Pop por Reflexa, Mejor Canción Pop/Rhythmic, Tropical Hit, Afrobeat Latino del Año, Mejor Canción Pop/Urbano, entre otras, reseñó El Nacional

A Bad Bunny y Danny Ocean les siguen Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, que obtuvieron cinco nominaciones cada uno.

Otros artistas venezolanos que figuran en las nominaciones son: Mau y Ricky, con tres postulaciones; Alleh y Yorghaki, con dos; Rawayana, con dos; Elena Rose, con una; Jorge Chacón y Oscar Alejandro, con una cada uno.

Mau y Ricky figuran en las categorías de Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop por «Samaná» y Mejor Álbum Pop por Hotel Caracas.

Por su parte, el dúo de valencia Alleh y Yorghaki destacan en los apartados de La Nueva Generación Masculina, Tropical Mix por «Capaz» y Mejor Canción Pop por «Samaná».

Rawayana compite en las categorías de Tropical Mix por su colaboración con Kany García «La culpa» y en Mejor Álbum Tropical por Astropical, álbum en colaboración con Bomba Estéreo.

Elena Rose figura en la categoría de Mejor Canción Pop/Urbano por «orióN», junto a Boza.