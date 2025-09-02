(01 deseptiembre del 2025. El Venezolano).- Cientos de cubanos residentes en Miami se congregaron este domingo frente al emblemático restaurante Versailles, en un acto de protesta contra las recientes restricciones de viaje impuestas por la administración Trump, que han suspendido de manera temporal los procesos de reunificación familiar.

La manifestación se centró en la exigencia de que se excluyan las categorías de preferencia familiar (F1, F2A, F2B, F3, F4) de la nueva política. La medida ha afectado a miles de personas, interrumpiendo la entrada al país de hijos solteros, hijos casados y hermanos de ciudadanos estadounidenses.

Según un comunicado del Departamento de Estado, la decisión se tomó por la falta de cooperación de los gobiernos de Cuba y Venezuela en la verificación de antecedentes de los migrantes.

Anuncios

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano aclaró que, aunque la medida no afecta a familiares inmediatos como padres, esposos e hijos menores de 21 años de ciudadanos, sí ha creado una gran incertidumbre y angustia para las familias que llevan años esperando reunirse. La protesta busca visibilizar esta situación y presionar a las autoridades para que reconsideren la política, reseñó Telemundo 51.