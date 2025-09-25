(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha descartado categóricamente que la nación caribeña se involucre en un conflicto bélico con Estados Unidos con el propósito de respaldar al líder venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida al periodista Mehdi Hasan, director ejecutivo y editor en jefe de Zeteo News, Fernández de Cossío afirmó que la postura oficial de su administración ante una posible guerra entre Venezuela y Estados Unidos se limitará a ofrecer apoyo político a Caracas.

El diplomático fue tajante al ser interrogado sobre si Cuba brindaría asistencia militar en caso de que Washington emprendiera una ofensiva contra Venezuela. “No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos”, sostuvo.

Fernández de Cossío reiteró en diversas ocasiones que su país proporcionaría “todo su apoyo a Venezuela”, pero aclaró que dicha ayuda sería fundamentalmente política, no castrense, con información de Infobae.

Anuncios