(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- El ala conservadora de la Corte Suprema de EE.UU. impuso su criterio en materia migratoria al reactivar el plan de la administración Trump para terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 300,000 venezolanos.

La decisión, que generó la disidencia de las tres juezas del ala liberal del tribunal, marca la segunda vez que la corte falla a favor del gobierno en este asunto, subrayando una clara tendencia judicial, reseñó CNN

En una breve orden, la mayoría de los magistrados argumentó que el caso era sustancialmente idéntico a uno sobre el que ya se pronunció en mayo, afirmando que los fundamentos legales no habían cambiado. Esta justificación procesal anula de manera efectiva los bloqueos interpuestos por tribunales inferiores que buscaban preservar el programa humanitario.

La disidencia de las juezas progresistas resalta la profunda división ideológica dentro del tribunal en cuanto a inmigración y poder ejecutivo. El fallo valida la iniciativa impulsada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que busca desmantelar las protecciones otorgadas por la administración anterior y se alinea con la plataforma de mano dura migratoria del presidente Trump.

Para los más de 300,000 venezolanos afectados, esta decisión legal se traduce en una incertidumbre inmediata y un mayor riesgo de deportación. Organizaciones de defensa de inmigrantes han reiterado que la eliminación del TPS despoja a las personas de sus autorizaciones de trabajo y estatus legal, dejando a una comunidad vulnerable en un estado de limbo.