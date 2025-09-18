(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha dictaminado a favor de la validez de los bonos Pdvsa 2020 bajo la ley venezolana. Esta decisión podría acelerar la subasta de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, que fue ofrecida como garantía para dichos bonos. La subasta, que se lleva a cabo en un tribunal de Delaware para saldar deudas que superan los $20,000 millones, se encuentra ya en su fase final.

El fallo de la corte, que fue compartido por el economista José Guerra, es un giro en el litigio. «El Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que la ley venezolana, en lugar de la ley de Nueva York, regía la validez de los Bonos de 2020″, señala el documento.

Los bonos Pdvsa 2020 fueron emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 por un monto de $3,000 millones. En ese momento, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, no respaldó la emisión, ya que tenía como garantía el 50.1% de las acciones de Citgo, lo que ha sido un punto de controversia desde entonces.

José Guerra, quien en 2016 era diputado, recordó que él se opuso a esta emisión y la denunció. El economista explicó que de los $3,000 millones, $1,500 millones fueron comprados por la petrolera rusa Rosneft, que ya recuperó su inversión. Sin embargo, el resto de los bonos fue declarado en impago en 2019, lo que desató una ola de demandas, reseñó El Pitazo

Según Guerra, la subasta podría ser ganada por Amber Energy, una empresa del grupo Elliot Investment Management, que adquirió a otros acreedores como Crystallex. Si bien Citgo tiene un valor aproximado de $14,000 millones, la deuda con Elliot Investment asciende a unos $2,500 millones con intereses, lo que la convertiría en la primera en cobrar. «La plata no va a alcanzar para todos», advirtió Guerra, destacando la disputa entre los acreedores.