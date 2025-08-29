(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Una corte federal de apelaciones bloqueó este viernes la intención del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones que permiten a aproximadamente 600,000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La decisión del 9no Circuito representa un revés significativo para la política migratoria de la administración.

El fallo sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) carece de la autoridad legal para revocar una extensión previa del Estatus de Protección Temporal (TPS). Según el tribunal, la ley que rige el TPS fue diseñada por el Congreso para ser un «sistema predecible, confiable y aislado de la política electoral».

Anuncios

La decisión podría afectar de manera inmediata a 350,000 venezolanos cuyas protecciones ya habían expirado en abril y a otros 250,000 cuyas protecciones están programadas para finalizar el 10 de septiembre. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios, reseñó Telemundo 51.