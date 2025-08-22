(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- Una corte de apelaciones de Nueva York falló contra de la sentencia que golpeó en 2023 el imperio empresarial del presidente, Donald Trump, obligándole a pagar más de $515 millones por haber exagerado su patrimonio con fines fiscales.

Un panel de cinco jueces anuló la sanción por fraude civil contra Trump (que en ese momento no estaba aún en la Casa Blanca), al calificar que era «excesiva».

La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, que presentó la demanda, había argumentado que Trump se dedicó a “mentir, engañar y cometer un fraude asombroso”. Tras el fallo, avanzó que recurrirá ante un tribunal superior la anulación de la multa, y defendió en un comunicado que el dictamen judicial «confirma» que «Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude». «No debe quedar en el olvido: otro tribunal más ha dictaminado que el presidente infringió la ley y que nuestro caso tiene fundamento», agregó, reseñó Noticias Telemundo.

Anuncios

“¡Victoria total en el caso falso de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James!”, escribió por su parte Trump en Truth Social. “La cantidad, incluyendo intereses y multas, superaba $550 millones. Fue una caza de brujas política, en el sentido empresarial, como nunca se había visto antes”, agregó.