(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- En un giro político dramático, el Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte con una votación de 122 a favor, por «permanente incapacidad moral» para combatir el creciente crimen organizado.

La vacante presidencial fue asumida de inmediato por el presidente del Parlamento, José Jerí, quien se convierte en el séptimo jefe de Estado de Perú en menos de una década.

Boluarte, la primera mujer en liderar el país, termina su mandato de dos años y diez meses tras haber sido vicepresidenta de Pedro Castillo. Su caída se produce a pesar de haber mantenido el poder gracias al respaldo de las mismas fuerzas de derecha que ahora impulsaron su abrupta salida. El proceso de destitución fue acelerado, con una «lluvia de mociones» que la acusaban de ser «inútil» e «incapaz».

Tras consumarse su destitución, Boluarte aceptó la decisión en un mensaje a la nación que fue cortado por los medios. Su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró que no tiene intenciones de huir del país, a pesar de las investigaciones por presunta corrupción que pesan sobre ella. Boluarte abandona el cargo con un índice de aprobación del 3%, la cifra más baja de un líder en Latinoamérica, reseñó EFE

El nuevo presidente interino, José Jerí, de 38 años, juró su cargo en una sesión del Congreso.