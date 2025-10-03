(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Comando de Transporte Marítimo Militar de Estados Unidos ha confirmado la presencia en el mar Caribe del MV Ocean Trader, un buque de apoyo a Fuerzas Especiales conocido por su capacidad para operar de manera encubierta y a menudo descrito como un «buque fantasma».

Aunque la misión actual de la embarcación se mantiene clasificada, expertos navales aseguran que su despliegue coincide con la intensificación de las operaciones antinarcóticos de EE.UU. cerca de Venezuela. El MV Ocean Trader está diseñado para mimetizarse con el tráfico mercante comercial, evitando ser detectado mientras sirve como base flotante y centro de comando para unidades de élite.

Con 193 metros de eslora, el buque puede transportar hasta 159 efectivos de operaciones especiales y cuenta con un hangar para helicópteros y avanzados sistemas de comunicación. Analistas de defensa sugieren que su función principal es servir de cuartel para las fuerzas que interceptan las embarcaciones de los cárteles en la región, reseñó El Nacional

La presencia de esta nave especializada subraya la seriedad de la actual operación militar estadounidense en la zona.