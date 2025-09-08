(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha ratificado hoy la sentencia que obliga al presidente de EE.UU., Donald Trump, a pagar $83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamación. La decisión, tomada por tres jueces del Segundo Circuito de EE.UU. en Manhattan, rechaza el intento de Trump de anular el veredicto.

La sentencia se deriva de los ataques públicos y en redes sociales de Trump contra Carroll, después de que ella lo acusara de agresión sexual en 2019. Los magistrados del tribunal de apelaciones determinaron que Trump «no ha identificado ningún fundamento» que justifique una reconsideración de la sentencia, y confirmaron que la indemnización por daños y perjuicios es «justa y razonable», reseñó EFE.

El veredicto original incluye $65 millones en daños punitivos, otorgados debido a la «malicia real» de Trump al hacer declaraciones falsas o con desprecio temerario por la verdad. Los $18.3 millones restantes corresponden a daños compensatorios para Carroll.

Esta ratificación se suma a un veredicto previo de abuso sexual, también confirmado por el Segundo Circuito en diciembre, en el que Carroll ganó un caso independiente contra el magnate republicano en 2023.