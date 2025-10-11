(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- Tras anunciar que la líder opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, el Comité Noruego del Nobel instó a Nicolás Maduro a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado y permitir una transición pacífica hacia la democracia.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, declaró que el premio no solo honra la valentía de Machado, sino que también busca enviar un mensaje al régimen venezolano sobre la necesidad de respetar la voluntad popular. “María Corina Machado es un ejemplo extraordinario de coraje civil”, afirmó, destacando que ella y la oposición “son una fuerza de paz y democracia”.

El Comité enfatizó que la democracia es un prerrequisito para la paz y que el galardón de este año cumple con los criterios de Alfred Nobel. Frydnes también se dirigió a los líderes autocráticos de todo el mundo, instándoles a “elegir los votos, no las balas”.

En un comunicado, Machado agradeció el reconocimiento en nombre del pueblo venezolano y destacó la importancia del apoyo internacional. “Hoy más que nunca contamos con el presidente Donald Trump, el pueblo de Estados Unidos… como aliados para lograr la libertad y la democracia”, expresó, reseñó El Nacional