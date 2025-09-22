(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) ha enviado una carta al papa León XIV, solicitando su mediación ante el gobierno de Nicolás Maduro para lograr la liberación de casi un millar de prisioneros políticos.

La misiva destaca el «dramático» aumento de la crisis de derechos humanos en el país, que ha afectado a ciudadanos de todos los ámbitos sociales, desde figuras políticas hasta militares y profesionales.

El comité enmarcó su petición en la próxima canonización de los venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre. La organización considera este evento espiritual una oportunidad propicia para la reconciliación y la sanación de las heridas en la sociedad venezolana, y expresa el deseo de que las familias de los presos políticos puedan celebrar esta ocasión «en libertad».

La activista Andreína Baduel, miembro de Clippve, indicó que esta carta es una de varias acciones que llevarán a cabo en las próximas semanas. Familiares y activistas también han solicitado el apoyo del gobierno de Italia en una campaña llamada «Canonización sin presos políticos», haciendo hincapié en la situación de siete ciudadanos con nacionalidad italiana que, según varias ONG, se encuentran detenidos en Venezuela, reseñó El Nacional

En el marco de la próxima canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles



En el marco de la próxima canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, madres, familiares, amigos… pic.twitter.com/mM5I1JjfEy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 21, 2025