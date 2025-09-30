(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El martes 30 de septiembre del año 2025 se inicia la postemporada de la campaña 2025 en las Grandes Ligas. Han sido programados cuatro juegos en una velada que comenzará a la 1:00 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Estás series son a tres juegos para ganar dos y se realizarán en una sola sede. Los equipos realizarán todos los encuentros en el estadio del primer equipo Home club.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Duelos

El primer encuentro se iniciará, como ya se indicó, a la 1:00 de la tarde, cuando Los Tigres de Detroit visiten el Progressive Field, de Cleveland, para enfrentarse a los Guardianes. Por los Tigres anuncian como abridor a Tarik Skubal, quien dejó récord de 13-6 y una efectividad de 2.21 en la temporada regular. Su rival será Gavin Williams, quien finalizó con registro de 12-5 y una efectividad de 3.06 para Guardianes.

Comparando la ofensiva de ambos equipos debemos considerar que los Tigres finalizaron con un promedio de .247 de average, anotaron 758 carreras y dispararon 198 cuadrangulares; por su parte los Guardianes finalizaron con .226 de promedio, anotaron 643 veces y dieron 168 jonrones.

A las 3:00 de la tarde se enfrentarán dos equipos de la Liga Nacional, los Padres de San Diego ante los Cachorros, en el Wrigley Field de Chicago. Los abridores anunciados son Nick Pivetta por los religiosos (récord de 13-15 y 2.87 de efectividad). Los Cachorros informan que su abridor será Matthew Boyd quien dejó récord de 14-8 y 3.21 su efectividad. Comparando la ofensiva de los equipos rivales, el promedio de los Padres en la campaña 2025 terminó en .252; mientras que los Cachorros finalizaron con .249; San Diego anotó 702 veces y los Cachorros 793 carreras. En cuanto al poder, los Padres dispararon 152 bambinazos y los Cachorros 223 vuelacercas.

Duelo de titanes

A las 6:00 de la tarde está pactado el inicio de uno de los juegos de mayor interés en esta postemporada, cuando los Medias Rojas de Boston visiten el Yankee Stadium, de Nueva York, para medirse a los Yankees. Boston anuncia como abridor a Garrett Crochet, quien dejó récord de 18-6 y 2.59 de efectividad; mientras que Max Fried, quien finalizó con marca de 19-5 y 2.86 de efectividad, es anunciado para abrir el juego por los Yankees. Sin dudas estos son dos firmes aspirantes al premio Cy Young de la Liga Americana.



En la comparación de la ofensiva de cada equipo; Boston terminó con promedio de .254 de average, mientras que los Yankees finalizaron con .251 de promedio. Los patirojos anotaron 786 veces y los Yankees en 849 oportunidades y en cuanto a los jonrones, 186 fueron los disparados por los bates de Boston antes 274 de los Yankees, que finalizaron como los líderes en todas las Grandes Ligas, en ese importante departamento.



Y para cerrar la jornada, los Rojos de Cincinnati visitan el Dodgers Stadium, de Los Ángeles, para enfrentarse a los Dodgers desde las 9:00 de la noche.

Los escarlatas anuncian como abridor a Hunter Greene, quien finalizó con récord de 7-4 y 2.76 de efectividad. Por los Dodgers abrirá el juego Blake Snell, abridor que terminó con registro de 5-4 y 2.35 de efectividad. Veamos la comparación ofensiva de ambos conjuntos. Los Rojos terminaron con un average de .246 de promedio; mientras que los Dodgers terminaron con .253; Cincinnati anotó 716 veces y los Dodgers 825 carreras y en el departamento de la fortaleza, el equipo que dirige Terry Francona disparó 167 vuelacercas ante 244 conectados por los Dodgers.



Estos son los cuatro juegos de la primera jornada de la postemporada 2025 de las Grandes Ligas.