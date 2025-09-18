(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comando Sur de Estados Unidos ha difundido un video que documenta ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe, como parte de un amplio despliegue de tropas ordenado por la administración de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

El material audiovisual muestra a la 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizando simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico. Las escenas exhiben a decenas de efectivos uniformados llevando a cabo operaciones de entrenamiento con armas, botes, tanques y helicópteros.

El video, acompañado por un sonido de reloj de fondo, señala que la actividad apoya «las prioridades del Comando Sur» y «las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente».

Anuncios

El despliegue militar en el Caribe se ha intensificado en los últimos días, con el traslado de tropas y vehículos a Puerto Rico y a la costa de Venezuela. Washington justifica estas acciones como una ofensiva contra las redes de tráfico de drogas en el área, acusando al régimen de Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles. Como resultado de estas operaciones, las fuerzas estadounidenses han reportado el hundimiento de tres embarcaciones con estupefacientes en aguas del Caribe.

Aunque el Comando Sur ha declarado que sus operaciones buscan «apoyar la seguridad regional y la cooperación con países socios», la publicación del video coincide con un aumento de la tensión política y militar entre Washington y Caracas, reseñó Infobae