(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha publicado un video que exhibe los ejercicios de un «grupo anfibio» de la Marina en el mar Caribe. Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, forman parte del despliegue militar que Washington mantiene en la región, cerca de las costas de Venezuela.

El material audiovisual muestra a soldados practicando tiro con rifles de gran calibre y realizando entrenamientos en áreas rurales. El denominado grupo anfibio, con capacidad para llevar a cabo operaciones de desembarco, está integrado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo.

El video, difundido en la cuenta oficial de X de SOUTHCOM, también documenta la presencia de barcos y aviones que operan en la zona bajo la dirección del Departamento de Guerra de EE. UU.

Estas maniobras tienen lugar en un momento de gran tensión con el gobierno de Venezuela. El régimen de Caracas ha condenado repetidamente la presencia militar estadounidense, calificándola de amenaza a su soberanía, mientras que Washington acusa a Venezuela de estar involucrada en el narcotráfico y de debilitar la democracia en la región, reseñó El Nacional