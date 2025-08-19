(18 de agosto del 2025. El Venezolano).- Festival de goles en el estadio “Rafael Calles Pinto”, en la victoria arrolladora de los Titanes de Guanare cinco por cero sobre El Vigía en la jornada número 19 de la Liga Futve 2. Tres puntos de oro que sacan de apuros a la tropa portugueseña, que tenía cuatro juegos sin ganar y en donde se produjo el debut del profesor Josué Ortiz como nuevo director técnico.

La gran figura del encuentro fue el delantero colombiano Mario Álvarez con hat trick. Las otras anotaciones fueron del rendidor mediocampista Stibenson Herrera y Julián Rojas. El inspirado artillero tuvo gran contundencia ante unos imprecisos plataneros. “Necesitábamos ganar urgente y gracias a Dios se nos dieron las cosas con intensidad y juego asociativo, ganando muchas pelotas y fulminando en rápidos contragolpes”, dijo el cafetero al finalizar el duelo.

El nativo de Sinselejo municipio Sucre festejó en grande esta conquista. Cabe destacar que el neogranadino también ha visto acción en otras escuadras como Llaneros, Autónomo, Real Cartagena, Tigres y Patriotas en su nación natal, Yegle de Dinamarca, Santa Lucia de Guatemala y en Venezuela con Hermanos Colmenares y ahora en el elenco bicolor. (Avelino Avancín)

