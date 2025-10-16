(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció oficialmente que no participará en la Cumbre de las Américas, programada para diciembre en República Dominicana.

La decisión se tomó como una protesta formal ante la decisión del país anfitrión de no invitar a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

«El diálogo no comienza con exclusiones», declaró el mandatario colombiano a través de un mensaje en la red social X. Petro también expresó su descontento por la falta de respuesta de Estados Unidos a su propuesta de una cumbre con la CELAC y criticó la presencia militar estadounidense en el Caribe, reseñó DW.

Anuncios

La Cancillería dominicana había informado previamente que la marginación de los tres países, similar a la ocurrida en la edición de 2022 en Los Ángeles, respondía a la necesidad de «priorizar el éxito del encuentro» en el actual clima de polarización regional.

Le propuse a los EEUU una reunión CELAC/ EEUU para estudiar la integración económica de una gran América.



No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz.



No asistiré a la cumbre de de las Américas en República… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025