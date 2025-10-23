(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, ha realizado una serie de contundentes declaraciones sobre la crisis venezolana, en las que afirmó que su país estaría dispuesto a conceder asilo político a la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, «si así lo pidiera».

En una entrevista con el diario español El País, la jefa de la diplomacia colombiana subrayó el compromiso de su gobierno con el derecho internacional humanitario. «El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro en la visión que tenemos de la movilidad humana y del refugio. El asilo es de cumplimiento total», indicó Villavicencio.

La ministra reiteró la postura de Colombia de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro «no ha seguido los procedimientos de una elección».

A pesar de la distancia política, Villavicencio defendió la necesidad de mantener «ciertas relaciones como Estado» con Venezuela, debido a la compleja realidad de la frontera que comparten, donde conviven millones de ciudadanos de ambas nacionalidades. En este sentido, explicó que la cooperación en «zonas binacionales» y el intercambio de inteligencia militar se centran exclusivamente en «la persecución de los grupos y las bandas internacionales delincuenciales en frontera», reseñó El Nacional

La Disputa por el Petróleo y el Rol de Qatar

Durante la entrevista, la canciller colombiana ofreció su perspectiva sobre la creciente tensión y el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, atribuyéndolo directamente a los recursos energéticos de Venezuela.

«Nosotros, para bien, no somos grandes productores de petróleo y hemos podido diversificar nuestra economía, pero Venezuela no. Esa es la disputa y esperamos que puedan negociar», sentenció Villavicencio.

Asimismo, reveló que existen esfuerzos de mediación en curso para encontrar una salida a la crisis. «Hay mediaciones que están buscando los venezolanos con Qatar y que, seguramente, llegarán a una negociación», aseguró. La canciller expresó su deseo de que los venezolanos puedan alcanzar acuerdos para una «transición interna por la vía democrática, sin injerencia externa».